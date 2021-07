Britney Spears se sente no "caminho para liberdade" após vitória em caso de tutela

Chris Weeks/BEI/Shutterstock

Vivian Lee Thoreen, advogada do pai de Britney, não comentou o assunto. No entanto, ela disse à juíza no tribunal que Jamie não se demitirá.

No mês passado, o patriarca entrou com uma petição para que o tribunal investigasse as alegações feitas por sua filha durante seu depoimento em 23 de junho. Ele disse que está "preocupado com a gestão e o cuidado de sua filha", já que não supervisiona seus assuntos pessoais ou médicos desde 2019.

Na época, Jodi Montgomery foi nomeada conservadora temporária de sua pessoa. Já nesta quarta-feira, 14, a juíza estendeu o papel de Jodi até outubro de 2021; e Britney disse que, se ela não pode acabar com a tutela, ela deseja que Jodi permaneça a bordo enquanto seu pai estiver afastado.