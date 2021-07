Neymar e Pocah mudam radicalmente o visual e agitam a web

Neymar e Pocah agitaram as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 15. O motivo? Neymar e Pocah mudaram radicalmente o visual e bombaram com as novas escolhas capilares.

O craque do Paris Saint-Germain colocou tranças loiras, das quais foram feitas pela profissional Nanda Burguesinha, conhecida por realizar o procedimento em várias estrelas.

De acordo com o UOL, Nanda explicou que a técnica usada no jogador não causa dor. "Pedi referências do que ele queria e criamos na hora um formado diferenciado preservando a autenticidade do jogador. O procedimento durou 4 horas e foi muito tranquilo", disse ela.