Gigi Hadid substitui Chrissy Teigen na 2ª temporada de 'Eu Nunca…'

Se você ainda não se empanturrou da segunda temporada recém-lançada de Eu Nunca..., não sabe o que está perdendo! Ainda mais se você for fã de Gigi Hadid.

A partir do terceiro episódio, a mamãe de Khai assume as funções de narrativa de Paxton Hall-Yoshida [Darren Barnet]. Anteriormente, a narração era feito por Chrissy Teigen.

"Este é Paxton Hall-Yoshida. Ele é um garoto de 16 anos de Sherman Oaks, Califórnia", narra a modelo ao introduzir o capítulo. "E eu sou modelo, designer, ativista e ex-adolescente de 16 anos da Califórnia".

"Você pode estar se perguntando", continuou ela. "Por que a velha Gigers está tirando um tempo do seu trabalho para narrar a história de um garoto de 16 anos? Acredite ou não, eu me identifico com esse garoto. Ambos somos constantemente subestimados porque as pessoas só nos veem como símbolos sexuais".