Khloé Kardashian comenta foto de Juliette Freire e fãs surtam na web

Mas um comentário chamou a atenção dos fãs: o de Khloé Kardashian! A musa de Keeping Up With the Kardashians se limitou a colocar quatro corações de emojis com olhinhos apaixonados, mas fez a alegria dos seguidores de Juliette.

A mamãe de True Thompson passou a seguir a paraibana de 31 anos na rede social em maio deste ano. Essa é a amizade que queremos!