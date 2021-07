Katy Perry apoia marca de cosméticos da ex de Orlando Bloom, Miranda Kerr

Katy Perry e Miranda Kerr continuam provando que são amigas próximas!

As duas, que se tornaram próximas após o noivado de Katy com o ex de Miranda Orlando Bloom, curtiram um dia relaxante juntas nessa quarta-feira, 14 de julho. Na verdade, a cantora de "Smile" ajudou a divulgar o lançamento da nova linha de produtos da modelo com sua marca, Kora Organics.

Katy usou o Instagram para compartilhar um vídeo dos bastidores do evento, que incluiu mats de yoga, plantinhas e outros presentes para os convidados. Obviamente, a ganhadora do Grammy também pegou um hidratante da marca de luxo para levar.

A estrela de 36 anos também compartilhou um vídeo junto com Miranda mostrando o produto. "Bem estar de quarta-feira", disse Katy para a câmera antes de passar o produto.

No fim, a cantora também participou de uma aula de yoga. "Primeira vez que fiz yoga desde que engravidei... eu amei o shavasana".