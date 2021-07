Britney Spears agradece os fãs após vitória na justiça e usa a hashtag #FreeBritney

Britney Spears está cada vez mais perto da liberdade!

Nessa quarta-feira, 14 de julho, a estrela de 39 anos disse no Instagram que está se sentindo "abençoada" após uma juíza aprovar o pedido para ela contratar um novo advogado em meio à sua batalha contra a tutela na justiça. O post dela inclui vídeos de Brit andando de cavalo e fazendo estrelinhas na grama.

"Eu estou chegando, pessoal... eu estou chegando [emoji de dedo do meio]! Agora sou eu de verdade", disse ela na legenda. "Eu me sinto grata e abençoada! Obrigada aos meus fãs por me apoiarem... Vocês não têm ideia do que significa ter o apoio de tantos fãs maravilhosos! Deus abençoe vocês!".

Ela adicionou: "Essa sou eu celebrando ao andar de cavalo e fazendo estrelinhas hoje!". Vale dizer que no fim ela também colocou a hashtag #FreeBritney, o que emocionou os fãs.