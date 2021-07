Britney Spears diz que pai está "arruinando" sua vida e o acusa de "abuso de tutela"

Britney Spears continua pedindo a juíza que seu pai, Jamie Spears, seja removido como seu conservador. Durante uma audiência na quarta-feira, 14, onde o E! News esteve presente, Britney caiu em prantos ao testemunhar que estava "extremamente assustada" com Jamie.

"Estou aqui para me livrar do meu pai e acusá-lo de abuso de tutela", disse a cantora de 39 anos ao tribunal. "Eu quero que ele seja investigado... Esta tutela permitiu que meu pai arruinasse minha vida".

A estrela também contou ao tribunal que todas as partes de sua vida foram controladas, até sua dieta, e que ela trabalhava 70 horas por semana.

"Isso é mais do que um trabalho normal", testemunhou a musa. "O objetivo deles era fazer com que eu me sentisse louca e não estou, e isso não está OK".

A vencedora do Grammy também falou sobre uma ocasião em que Jamie supostamente tirou sua carteira de motorista por oito meses devido a um aviso de velocidade que não era uma, de fato, multa real.

"Eu quero que meu pai seja removido", disse Britney ao tribunal. "Meu pai está arruinando a minha vida".