Hailey Bieber se pronuncia após rumores de que brigou em público com Justin Bieber

O que acontece em Vegas, fica em Vegas... a não ser que você seja famoso!

Através do Instagram Stories, nessa quarta-feira, 14 de julho, Hailey Bieber rebateu os rumores de que teria brigado em público com Justin Bieber durante a viagem deles para Las Vegas.

"Uma foto mostrando o quanto o nosso final de semana foi incrível", disse a modelo de 24 anos ao compartilhar um clique dando um beijo no cantor. "Nós nos divertimos muito e estávamos cercados de amor".

Ela continuou: "Qualquer outra narrativa que está circulando sobre a viagem é falsa. Não acreditem nessas mentiras [emoji de sinal da paz]".

Apesar de Hailey não ter dado mais detalhes sobre o que está falando, ela parece estar fazendo referência à um vídeo do TikTok que surgiu online recentemente. De acordo com o Buzzfeed News, a gravação, que o E! News não teve como verfificar independentemente, mostrou Justin jogando as mãos para o alto e falando de forma bem animada com a modelo.