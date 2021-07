Britney Spears tem pedido aprovado para escolher o próprio advogado

Britney Spears garantiu uma pequena vitória no tribunal enquanto luta por sua liberdade. Uma juíza concedeu à Britney permissão para escolher e contratar o próprio advogado, durante a audiência de quarta-feira, 14, segundo o E! News.

A cantora de 39 anos era representada por um advogado nomeado pelo tribunal, Sam Ingham, desde o início de sua tutela, ou seja, 13 anos atrás. No entanto, Sam solicitou renúncia em 6 de julho, após o comovente depoimento da estrela.

No processo judicial obtido pelo E! News, ele afirmou que queria renunciar "com efeito a partir da nomeação de um novo advogado nomeado pelo tribunal".

Na audiência, Britney pediu à juíza Brenda Penny permissão para contratar o ex-promotor federal Mathew Rosengart como seu advogado particular. A juíza aprovou o pedido da cantora e confirmou a renúncia de Sam.

De acordo com o The New York Times, Mathew se tornou um advogado de destaque para várias estrelas de Hollywood, incluindo Sean Penn e Steven Spielberg.

A musa também disse à juíza, durante seu depoimento em 23 de junho, que ela tem desenvolvido um relacionamento com Sam, mas queria escolher sua própria representação enquanto tenta encerrar a tutela.

"Eu realmente não tive a oportunidade de escolher meu próprio advogado sozinha. E eu gostaria de poder fazer isso", disse a estrela.