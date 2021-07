AJ McLean, do Backstreet Boys, apoia Britney Spears: "Última vez que a vi, partiu meu coração"

ABC/Kelsey McNeal

Depois de dizer que também faz parte de um programa de sobriedade, AJ comentou: "Isso é bobagem para mim, porque o que fazemos neste programa é a sociedade. Apoiamos uns aos outros, olhamos um para o outro em busca de apoio e... Se alguém tirasse isso de mim, seria realmente difícil para eu permanecer sóbrio, honesto com Deus... Eu só desejo [isso] para ela, honestamente".

AJ criticou outra parte da situação de Britney, dizendo que "realmente me irrita", apontando para seu testemunho de que ela não pode remover o DIU para ter outro bebê, apesar do seu desejo de realmente tê-lo.

"Isso, para mim, é abuso físico. Para mim, a coisa toda é simplesmente grotesca", refletiu o ex-participante do Dancing With the Stars. "Eu realmente sinto no meu coração que ela vai se livrar de tudo isso, e eu realmente espera que ela faça isso. Ela é um amor".