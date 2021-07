Kim Kardashian compara ansiedade pós-pandemia a seu roubo em Paris

Kim Kardashian está se abrindo sobre sua ansiedade. Em vídeo exclusivo de Keeping Up With the Kardashians, Kim revelou como a pandemia do coronavírus e o isolamento subsequente impactaram na sua recuperação após o traumático roubo em Paris, em 2016.

A estrela de 40 anos confidenciou à irmã, Khloé Kardashian, enquanto visitava sua casa de férias em Malibu.

"Eu vim para Malibu não faz muito tempo e fui para o Nobu", explicou ela. "Tipo, eu não saí de casa desde a quarentena. Eu estava tão assustada. As pessoas estavam tentando vir até Kanye [West] e tipo, falar com ele e vir até mim, pedir fotos".

O enxame de fãs e paparazzi aumentou o estresse de Kim. E Khloé empatizou: "É uma loucura que as pessoas se sintam tão confortáveis em ir até alguém".

A mãe de quatro filhos brincou que só tiraria uma foto com os admiradores se eles usassem um "bastão de selfie e quisessem fazer isso a dois metros de distância", mas seu primeiro passeio pós-quarentena gerou "grande ansiedade em outro nível" para ela.