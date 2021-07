Elenco de Friends pode se reunir novamente no Emmy 2021

Os fãs de Friends podem comemorar!

Menos de dois meses após o elenco de Friends se reunir na HBO Max, o especial da série ganhou uma indicação ao Emmy 2021 na categoria Melhor Especial de Variedades (Pré-Gravado).

Isso significa que o elenco pode se reunir novamente... dessa vez durante a premiação, no dia 19 de setembro, para possivelmente pegar o troféu pra lá de merecido. Mas vale dizer que a competição também é forte! Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc estão concorrendo contra 8:46 by Dave Chapelle, A West Wing Special To Benefit When We All Vote, Bo Burnham: Inside, David Byrne's America Utopia e Hamilton.

Ganhando ou não, não há dúvidas de que vamos querer assistir a possível reunião no Emmy. Afinal, pouco depois do especial ser lançado, Courteney afirmou que essa é provavelmente a última vez que o elenco vai se reunir publicamente. "Falar isso me dá vontade de chorar, mas essa essa vai ser a última vez que vamos ser questionados sobre a série como um grupo", disse ela na época. "Nós não vamos fazer isso de novo daqui 15 anos".

Mas isso não quer dizer que eles não vão se encontrar por trás das câmeras. "Mas eu vou dizer uma coisa", adicionou ela. "Nós não vamos demorar tanto assim para jantarmos juntos".