V, do BTS, dá a melhor resposta sobre seu amigo que não fez parte da banda

Os membros do BTS parecem aceitar que tudo acontece por uma razão! Durante a aparição do BTS no The Tonight Show, na terça-feira, 13, os membros da banda de sucesso esclareceram a Jimmy Fallon alguns dos rumores mais famosos entres os fãs.

Um deles era se V, também conhecido como Kim Taehyung, tinha realmente comparecido à audição do grupo de k-pop apenas para apoiar seu amigo, que esperava se unir ao BTS.

Jimmy perguntou: "V, é verdade que você nunca teve a intenção de fazer um teste para o BTS, você apenas foi para o teste para apoiar seu amigo?". E ele respondeu: "Verdade, sim".

O apresentador continuou e disse: "O que aconteceu com seu amigo?". V, em coreano, deu a sua resposta: "Ele fracassou". E acrescentou, em inglês: "Só eu!".