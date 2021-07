Britney Spears falou sobre restrições da tutela em post apagado nas redes sociais

Britney Spears criticou as restrições de sua tutela no Instagram, antes de deletar o post rapidamente.

Nessa terça-feira, 13 de julho, a estrela do pop compartilhou um clique com uma roupa de camareira preta e amarela. "Como eu disse... minhas diaristas conseguiam fazer a unha durante a pandemia do COVID - após os salões abrirem", disse ela na legenda do post, que foi deletado. "Mas... pelo menos as roupas delas eram super provocantes".

Após alguns minutos, Britney republicou as fotos com uma legenda diferente: três emojis de salto alto vermelho.

Durante sua audiência com a corte, que aconteceu no mês passado, a cantora revelou que não podia fazer as unhas durante a pandemia do coronavírus e ouvia a desculpa de que "não havia nenhum salão aberto".

"Minha mãe foi para um salão duas vezes em Louisiana durante a pandemia", disse Britney para o juiz durante a audiência. "Por um ano, eu não consegui fazer as uhas - assim como cortar o cabelo, fazer massagens, acupuntura. Nada disso por um ano. E ainda assim que via as diaristas da minha casa com um esmalte diferente toda semana".