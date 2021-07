MC VK relata ameaças após morte de MC Kevin: "Ia me jogar no lugar dele"

MC VK decidiu desabafar na terça-feira, 13, sobre os ataques sofridos desde a morte de MC Kevin nas redes sociais. MC VK era uma das pessoas que estava no momento do acidente fatal de MC Kevin, em maio deste ano.

"Estou chegando aqui humildemente para quem não 'tacou pedra', para quem não julgou sem saber. E eu quero que todo mundo que nunca colou do nosso lado, do meu lado e do lado do Kevin, que não sabia do nosso dia a dia, que não sabia do nosso vínculo, que não sabia como era nossa rotina, quero que todo mundo vai se fod*r", disse ele nos Stories do Instagram.

"Querendo dar ponto de vista sem saber como se passava a nossa rotina, a nossa vida... Nem sabe o que se passa, sabe nem o que a gente fez no nosso dia a dia, sabe nem quantas vezes a gente já sofreu... Poucas ideias para vocês".