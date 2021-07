Por que Khloé Kardashian "não tem interesse" em se reconectar com Lamar Odom

Enquanto isso, o ex mais recente de Khloé, Tristan Thompson, respondeu Lamar com uma mensagem ameaçadora: "@lamarodom, Deus te trouxe de volta da primeira vez. Brinque se quiser, pode ter resultados diferentes".

Aparentemente, ele se referiu à overdose quase fatal de Lamar em 2015. Porém, a estrela de reality show agora sente que está em um "lugar muito diferente em sua vida" em comparação a quando namorou o ex-astro de basquete, de acordo com a fonte.

Ela, atualmente, divide uma filha, True Thompson, com Tristan, embora tenha terminado com ele novamente no mês passado.