Kourtney Kardashian e Travis Barker "têm falado sobre casamento" e planejam futuro

Kourtney Kardashian e Travis Barker estão prontos para levar o romance ao próximo nível! De acordo com uma fonte exclusiva do E! News, Kourtney e Travis já pensam até em casamento.

"Eles estão de ponta-cabeça e nunca experimentaram um amor assim", contou o informante próximo à musa de Keeping Up With the Kardashians. "Kourtney é a mais feliz. Travis a adora e a trata tão bem. É muito diferente de seus outros relacionamentos e tudo é positivo".

Os dois não tem "vergonha de falar sobre seus planos futuros de ficarem juntos", revelou a fonte, acrescentando: "É um amor especial e eles querem celebrá-lo e aproveitá-lo".

Um segundo informante ecoa sentimentos semelhantes, dizendo ao E! News que a fundadora da Poosh e o baterista do Blink-182 estão tão apaixonados um pelo outro que até consideram se casar em um futuro próximo.