Beth e Luciano Szafir desafiam Luhanna na tag Qual é a Música

A dica da primeira música foi a palavra "Amor" e Luhanna acertou em cheio ao começar a cantar Final Feliz de Jorge Vercillo. Mas a melhor parte foi o comentário de Luciano ao descobrir quem canta a música: "Não é o Lulu Santos? Isso é pra vocês verem o quanto eu estou sabendo". Como não amar?

Conforme a brincadeira foi rolando, Luhanna continuou mostrando todo o seu talento com a voz e até cantou algumas músicas em outras línguas, como Fly Me To The Moon, de Frank Sinatra, e Non, Je Ne Regrette Rien, de Edith Piaf. É mole?

No fim ela até ganhou um elogio de Beth: "Pode fazer o que você quiser, porque do jeito que você canta não precisa fazer mais nada".