Jade Picon muda radicalmente o visual e aparece loira platinada

Jade Picon está entre os assuntos mais citados desta terça-feira, 13, na Internet. Jade, que fez viagem milionária com João Guilherme para Maldivas, mudou radicalmente o visual e surgiu loira platinada no Instagram!

"A NOVA JADE CHEGOU! to loiríssimaaaaaa, finalmente!", escreveu a jovem de 19 anos na rede social. Antes da novidade, a musa fez mistério: "Façam suas apostas. Eu nunca me vi diferente. Estou com medo".

Em entrevista à Vogue Brasil, Jade contou que o processo demorou aproximadamente 12 horas e foi executado pelo cabeleireiro e visagista Jo Bosco.