Juliana Paes é chamada novamente de "bolsominion" após comentário sobre Cuba

Juliana Paes voltou a ser assunto nesta terça-feira, 13, nas redes sociais. O motivo? Juliana fez um comentário sobre Cuba e foi chamada novamente pelos internautas de bolsonarista.

A atriz fez uma crítica no Instagram da economista Renata Barreto sobre os protestos em Cuba, que aconteceram no último final de semana, e alfinetou quem permanece em silêncio sobre o regime no país.

No post, Renata questiona a existência de uma democracia em Cuba, afirmando que eles são "refém da ideologia" que as pessoas que usam "camisetinha do Che Guevara" dizem defender, além disso, ela mandou essas mesmas pessoas tomarem "vergonha".