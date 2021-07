Kim Kardashian posa de biquíni para divulgar a marca de tequila de Kendall Jenner

Kim Kardashian continua postando fotos pra lá de sexy nas redes sociais!

A Kardashian posou de biquíni, no meio da floresta, para ajudar a divulgar a marca de tequila de Kendall Jenner, 818.

"Irmã solidária 818", disse a estrela de KUWTK na legenda do clique postado no dia 12 de julho. A fundadora da SKIMS estava cercada de grandes árvores, o que indica que ela tirou as fotos durante sua viagem recente para Idaho, EUA.

Em alguns cliques, Kim está segurando uma lata de Cacti, bebida criada por Travis Scott, e também está com um boné verde da marca 818 escrito: "Delivery de tequila da Kenny", fazendo referência ao apelido da irmã. A mãe de quatro estava usando um biquíni verde texturizado e uma corrente em seu abdômen.

Kim também deitou na grama, posando com a garrafa de 818 e a lata de Cacti ao seu lado, enquanto olha para o Sol e sorri. O último clique mostrou em detalhes a corrente de cruz que Kim estava usando. Veja abaixo: