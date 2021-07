Ex de Olivia Wilde fala sobre a separação em meio a romance da atriz com Harry Styles

Kevin Mazur/Getty Images

Mas o ano passado não foi tão ruim para Sudeikis. Em agosto de 2020, seu programa, Ted Lasso, estreou na Apple TV+. Ele também ganhou o Globo de Ouro por sua atuação, quando aceitou a homenagem em um moletom tie-dye feito pela empresa de roupas de sua irmã.

Embora tenha deixado claro para a GQ que não estava "nem elevado nem de coração partido" enquanto vestia o traje, ele só não queria usar o terno Tom Ford que planejara inicialmente usar na cerimônia de premiação.

Na série, o personagem de Sudeikis também experimenta uma situação desagradável, com o seu casamento – ou seja, de Ted – terminando em divórcio. "E, no entanto, um não tem nada a ver com o outro", disse o ator, sobre as semelhanças com o programa, do qual já havia sido escrito e exibido quando a notícia de sua separação foi divulgada.