Como Khloé Kardashian se sente sobre a briga pública de Tristan Thompson e Lamar Odom

Apesar da briga de Tristan e Lamar ter ficado por isso mesmo, uma fonte disse ao E! News que há uma razão para Tristan estar tão atencioso.

"Tristan está desesperadamente tentando reatar com Khloé", disse uma fonte. "Ele ama ela e quer estar com ela. Ele odeia que as coisas não deram certo e está tentando muito deixar ela feliz".

Porém, a fonte afirmou que a estrela de Keeping Up With the Kardashians não quer reatar seu romance com Tristan. Ela só quer fazer a coparentalidade funcionar pelo bem da filha deles, True Thompson.

A fonte afirmou: "Khloé não quer mais nada romântico com ele, mas eles ainda se falam. Eles têm que manter contato por causa de True e Khloé não quer ainda mais stress em sua vida. Ela mantém as coisas cordiais e não vai reatar".