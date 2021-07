Bruna Marquezine se reencontra com Neymar em festa, diz colunista

Os fãs de Bruna Marquezine e Neymar podem se animar... Mas, nem tanto! Segundo Leo Dias, do Metrópoles, Bruna Marquezine e Neymar se reencontraram no final de semana.

Isso mesmo: os dois se viram após a derrota do Brasil para a Argentina pela Copa América, no Rio de Janeiro. De acordo com o colunista, o encontro não foi nada agradável.

A atriz teria aparecido de surpresa no local, onde o jogador do Paris Saint-Germain estava e "deu de cara com ele acompanhado de outra mulher".

Ainda segundo Leo Dias, Neymar estava na casa de Gabriel David, diretor de marketing da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) e filho de Anísio Abrahão David, patrono da Beija-Flor, no bairro do Joá.