Juliette acusa Antonia Fontenelle de xenofobia e atriz rebate: "Você é deslumbrada"

Antonia Fontenelle foi criticada por comentários xenofóbicos contra DJ Ivis e acabou brigando com diversos famosos, especialmente com Juliette Freire. DJ Ivis aparece em vídeos agredindo a ex-esposa, Pamella Holanda, e foi duramente criticado por Fontenelle.

"Esses ‘paraíbas' fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo. Amanhã vou contatar as autoridades do Ceará para entender porque esse cretino não foi preso", disse a loira ao deixar comentário em um post no Instagram.

DJ Ivis é paraibano e mora em Fortaleza. Foi então que diversas estrelas nordestinas foram às redes sociais para se manifestarem contra as falas insanas da atriz e apresentadora.

"Esse bando de desocupado aí da máfia digital que não tem nada o que fazer. Se juntaram pra agora me acusar de xenofobia. De novo? Não cola! Já tentaram me acusar de xenofobia", disse Fontenelle, tentando se defender das críticas. "Porque eu falei 'esses paraíba' [sic], quando começam a ganhar um pouquinho de dinheiro acham que podem tudo. Paraíba eu me refiro a quem faz 'paraibada', pode ser ele sulista, pode ser ele nordestino, pode ser ele o que for. Se fizer 'paraibada', é uma força de expressão".