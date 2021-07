Recomendado para você : Pamella Holanda revela agressões desde a gravidez: "Alívio de poder falar"

Pamella Gomes de Hollanda concedeu uma entrevista nesta segunda-feira, 12, a Leo Dias, do jornal Metrópoles. Em seu relato, Pamella contou como conheceu DJ Ivis e deu detalhes das inúmeras agressões que sofreu do ex-marido.

"A gente se conheceu pelo Instagram, no começo de 2018, e desde então a gente começou a se envolver. Ficar, se encontrar, eu sempre vinha para a casa dele. Era isso, quase todo final de semana, quando ele tinha folga, porque ele trabalhava viajando, com banda", disse ela, que iniciou o namoro com Ivis no final de 2019.

"A primeira vez que ele me bateu, me agrediu foi quando eu estava grávida de 5 meses, quase entrando no sexto mês. Ele me pegou pelo pescoço e veio me arrastando pelo corredor do apartamento até me jogar pelo sofá".