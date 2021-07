Sammy Lee lamenta morte da mãe em meio a suposta traição de Pyong Lee

No final de semana, Sammy comentou os rumores de que teria saído traída pelo marido, no reality show Ilha Record, com a ex-BBB Antonela Avellaneda.

"Nosso ego é uma coisa doida, e nosso corpo animal é bem difícil de dominar. Por isso eu digo que o humano deve ser treinado como se fosse animal. Com constância e dedicação, aprende. Eu já sei de tudo que aconteceu, e apesar do Pyong ter sentido a tentação, ele não caiu desta vez. E eu tenho orgulho disso, ele evoluiu e vai evoluir ainda mais".