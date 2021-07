Recomendado para você : Drake Bell é condenado a 2 anos de liberdade condicional por crime contra menor de idade

Drake Bell foi condenado a 2 anos de liberdade condicional e 200 horas de serviço comunitário nesta segunda-feira, 12, pelo Tribunal de Cleveland. Drake também deve se registrar como um agressor sexual no estado de Ohio, Estados Unidos.

A decisão chega quase três semanas depois que o ator de 35 anos se confessou culpado, via Zoom, de acusação de tentativa de colocar crianças em perigo, um crime de quarto grau, uma acusação de disseminação de matéria prejudicial a adolescentes e uma contravenção de primeiro grau em 23 de junho.

"Hoje eu aceito esse apelo porque minha conduta foi errada", disse ele antes da sentença, de acordo com a NBC News. "Lamento que a vítima tenha sido ferida de alguma forma – obviamente não era minha intenção. Eu levei este assunto muito a sério e, novamente, só quero me desculpar com ela e com qualquer outra pessoa que possa ter sido afetada por minhas ações".

Bell, cujo nome legal é Jared "Drake" Bell e que estrelou Drake & Josh na Nickelodeon no início dos anos 2000, foi preso pela Divisão de Polícia de Cleveland e acusado em 3 de junho. Ele foi libertado com uma fortuna pessoal de US$ 2.500 e, inicialmente, se declarou inocente de todas acusações.