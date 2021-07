Zé Felipe se pronuncia sobre DJ Ivis e Virginia cogita versão solo de 'Galega'

A mamãe de primeira viagem deixou um comentário sobre a polêmica em um perfil sobre celebridades na rede social.

"Galera, eu posto tem mais de um mês a música TODOS OS DIAS, do Zé Felipe com o DJ Ivis... disse que hoje seria sem música, pois não posto mais nenhuma música do cara! É isso, não quis militar, nem nada! Não compactuo com agressão, PIOROU agressão à mulher!".

"Isso é o MÍNIMO que eu poderia ter feito! Não estou pedindo palmas de ninguém, fiz porque não irei compartilhar nenhuma música do cara mais, simples! Meus seguidores amam meu bom dia, por isso postei, mas postem sem música, estou esperando o Zé Felipe resolver isso, ou vai fazer a versão solo ou vai lançar outra música! Ele foi no estúdio hoje cedo fazer isso", finalizou Virginia.