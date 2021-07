Carmo Dalla Vecchia fala de seu casamento homoafetivo e alerta sobre transfobia

Carmo continuou a declaração, falando abertamente sobre o seu casamento homoafetivo e alertando sobre a transfobia no Brasil.

"Gostaria muito de declarar meu amor aos dois. Acho muito importante esse posicionamento pra que outras pessoas também possam ver isso e se sentir iguais. Sou um cara extremamente feliz, extremamente realizado, com uma profissão que amo, com amigos, com uma família que me aceita exatamente do jeito que sou".