Luísa Sonza volta para as redes sociais após ataques e anuncia novo álbum

Instagram/@luisasonza

Para quem não sabe, no fim de maio Sonza recebeu uma onda de ataques online e nas ruas após a morte do filho de seu ex, Whindersson Nunes, sem motivo algum. Isso fez com que a cantora fosse afastada das redes sociais no dia 1º de junho e ela até chegou a viajar para o México com o intuito de proteger a si mesma e sua saúde mental.

"Em um primeiro momento, fui afastada das redes sociais mesmo, porque estava em crise. E agora excluí todas elas do meu celular. A minha equipe é que fica olhando e me mandando várias mensagens carinhosas. Agora não estou com cabeça para lidar com a internet novamente", disse ela em uma entrevista para a revista Elle ao falar sobre o ocorrido.

"Não quero ser atacada na rua, não quero ver meu caráter sendo reduzido a nada, não quero que minha família sofra diariamente, não quero que meu namorado sofra sem ter culpa nenhuma, não quero que meu ex-marido sofra com isso também".