Pamella Holanda, ex-esposa de DJ Ivis, se pronuncia após expor agressão

"Eu me calei por muito tempo! Eu sofria sozinha com minha filha, sem apoio até dos que diziam estar ali pra ajudar, quem eram coniventes e presenciavam tudo calados sem interferir com a desculpa que eu tinha que aguentar calada porque era o 'jeito dele', era esse o 'temperamento dele' e que se eu quisesse viver com ele teria que me sujeitar e ser SUBMISSA!!!!", revelou.