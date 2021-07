Sammy comenta sobre suposta traição de Pyong Lee em reality e ofende Antonela

Sammy Lee, esposa de Pyong Lee, se manifestou sobre os rumores de traição envolvendo o youtuber que estão circulando online!

Para quem não sabe, tudo começou quando Leo Dias, do Metrópoles, revelou que Pyong teria traído a esposa no reality show Ilha Record com a ex-BBB Antonela Avellaneda, que também faz parte do elenco do programa.

Com isso, Sammy resolveu usar o Instagram Stories para se manifestar sobre o assunto e defender o marido.