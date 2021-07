Todos os detalhes do fascinante voo espacial que inclui poder feminino

Com base no sucesso do voo espacial mais recente da empresa em maio, a Unity 22 se concentrou nas metas da cabine e na experiência do cliente, incluindo:

- Avaliar a cabine do cliente comercial com uma tripulação completa, como o ambiente da cabine, o conforto do assento, a experiência sem gravidade e as vistas da Terra que a espaçonave oferece, tudo para garantir que cada momento da jornada do astronauta maximize a maravilha e a admiração criadas pelo espaço.

- Demonstrar as condições para a realização de experiências de investigação com a presença de seres humanos.

- Confirmar se o programa de treinamento no Spaceport America garante a experiência de voos espaciais.

- Pela primeira vez, a Virgin Galactic compartilhar uma transmissão global ao vivo do voo espacial.