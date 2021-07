DJ Ivis fala em chantagem após aparecer em vídeo agredindo ex-esposa

DJ Ivis se pronunciou logo após a ex-esposa, Pamella Holanda, compartilhar uma série de vídeos que mostram o artista a atacando fisicamente. Em sua defesa no Instagram, DJ Ivis disse que sofreu uma suposta chantagem de Pamella.

De acordo com a ex, os registros foram feitos em datas diferentes, na residência do casal. Em um deles, o DJ chega a agredir a vítima com a filha Mel, de nove meses.

Em suas redes sociais, ele também postou vídeos da ex-companheira tentando agredi-lo e exibiu um boletim de ocorrência feito em março deste ano.

No depoimento à polícia, segundo o UOL, DJ Ivis alegou que estava "constrangido" e "com medo do comportamento desequilibrado" de Pamella.