DJ Ivis é demitido após agredir ex-esposa, Pamella Holanda

Pamella Holanda, ex-esposa de DJ Ivis, famoso por produzir músicas conhecidas, como Galega de Zé Neto, publicou nesse final de semana alguns vídeos no qual aparecia sendo agredida por Dj Ivis , inclusive na frente da filha do casal, que ainda é um bebê. Nos vídeos, podemos ver Pamella recebendo socos na cabeça e no rosto, chutes na costela e afins.

Após a repercussão das imagens fortes, os famosos começaram a se pronunciar sobre o assunto, dando unfollow no artista e declarando que não consumiriam mais suas músicas. Xand Avião então anunciou que o DJ não faz mais parte da Vybbe, produtora do Aviões do Forró do qual o DJ fazia parte.

"Não admito nem compactuo com nenhum tipo de violência, ainda mais com uma mulher. Nada explica, não tem explicação. Como todo mundo sabe o DJ faz parte da Vybbe, infelizmente, não tem como continuar com ele na nossa empresa"", disse Xand.