Imagens mostram DJ Ivis agregindo ex-esposa Pamella Holanda

"Tentou me estrangular no banheiro e na cama. E o tempo todo dizendo que iria fazer uma besteira, que iria me matar. Me deu uma cotovelada no olho, me encheu de socos nas costas. Fiquei cheia de hematomas", continuou, revelando que todo este relato está no exame pericial feito na época da agressão, há alguns meses.

Pamella ainda revelou que a mão do DJ sabia das agressões: "Ele quebrou meu telefone, me espancou, a mãe e a babá ouviram. A mãe dele chegou a dizer que não tinha nada em meu olho e que eu ficasse calada, porque eu tinha tudo".