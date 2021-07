Kim Kardashian causa burburinho na web ao postar foto usando biquíni minúsculo

Kim Kardashian tirou umas merecidas férias e foi para Palm Springs no dia 9 de julho, logo após sua viagem para Itália. Mas o que todo mundo está falando é sobre as fotos sexy que ela publicou no Instagram para mostrar como está curtindo seus dias de descanso. "Bom dia, Palm Springs", disse ela na legenda.

Nos cliques, Kim está usando um biquíni roxo minúsculo e posando com as mãos para o alto, fazendo sinal de paz e amor, enquanto está cercada de palmeiras.

Logo após tirar as fotos, Kim também foi para a academia. Através do Instagram Story, ela mostrou que estava se exercitando ao lado de sua mãe, Kris Jenner. Como Kim disse em KUWTK, "as Kardashians pegam pesado na academia".