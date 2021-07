Madonna diz que tutela de Britney Spears é uma "violação dos direitos humanos"

Madonna é mais uma artista que defendeu Britney Spears durante a batalha da cantora na justiça envolvendo sua tutela.

A cantora de Like a Prayer, de 62 anos, usou o Instagram Story nessa quinta-feira, 8 de julho, para apoiar a sua amiga e colega de trabalho do hit de 2003, Me Against the Music. O post de Madonna incluia uma foto da própria cantora usando uma camiseta com o nome de Britney escrito em roxo.

"Devolvam a vida dessa mulher", disse ela. "Escravidão é algo que foi abolido há muito tempo! Morte ao patriarcado que possibilita que os homens façam isso com as mulheres há séculos. Isso é uma violação dos direitos humanos! Britney, nós vamos te ajudar a sair dessa prisão!".

No mesmo dia, Britney compartilhou uma mensagem ousada aos haters que dizia "beijem meu bumbum". Isso foi uma resposta aos comentários negativos que a estrela de 39 anos recebeu por publicar uma foto topless.