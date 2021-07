Recomendado para você : Travis Barker dá bateria de aniversário para Penelope, filha de Kourtney Kardashian

Travis Barker, do Blink-182, acaba de provar que nunca é cedo para se tornar integrante de uma grande banda de rock! Nesta quinta-feira, 8, Penelope Disick completa 9 anos e Travis, atual namorado de sua mãe, Kourtney Kardashian, lhe presentou com uma bateria!

Isso mesmo: o baterista profissional parece ter dado a aniversariante uma bateria de última geração. Ele mostrou um vídeo adorável da pequena começando a tocar enquanto Kourtney dá risada ao lado dela.

"Feliz Aniversário, Penelope!!!", escreveu Travis nos Stories do Instagram.

A estrela de Keeping Up With the Kardashians também se tornou mais musical recentemente, já que a filha de Travis, Alabama Barker, postou um vídeo de Kourt e o pai tocando Heart and Soul juntos no piano.