Perrie Edwards: da redescoberta amorosa à futura maternidade

Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock e Jesy Nelson – quando ainda estava no Little Mix – fizeram toda a diferença na volta por cima da amiga. "As garotas foram ótimas. Nós fazíamos festa do pijama, elas levavam minhas sobremesas prediletas e faziam tudo o que podiam para me botar para cima. Eu me cerquei de amigos e da família!", disse Perrie no livro Our World.