Brooklyn Beckham e Nicola Peltz compram casa de R$ 50 milhões; veja as fotos

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz acabaram de dar um grande passo no relacionamento deles!

O filho mais velho de David Beckham e Victoria Beckham, de 22 anos, e a esposa dele compraram uma casa para celebrar um ano de noivado.

O E! News descobriu que o casal comprou uma mansão em Beverly Hills, Califórnia, por mais de R$ 50 milhões. O local, que tem mais de 650 metros quadrados, fica perto da casa antiga da família, quando David ainda jogava para o Los Angeles Galaxy. De acordo com os documentos da propriedade, ela foi construída no ano passado e tem cinco quartos, uma cozinha de luxo, piscina, spa, adega de vinho e muito mais. Além disso, o local também tem uma linda vista de Los Angeles.

Brooklyn e Nicola, de 26 anos, ainda não comentaram sobre a compra da nova casa. Porém, no mesmo dia ele fez um post no Instagram comemorando um ano de noivado com a amada.

"Há exatamente um ano eu pedi para essa mulher maravilhosa casar comigo", disse ele no Instagram, no dia 23 de junho. "Ela me faz ser uma pessoa melhor todos os dias e é minha melhor amiga. Eu mal posso imaginar minha vida sem você, porque você me faz rir e sorrir sem parar. Feliz 1º ano".

Nicola respondeu: "Eu te amo, meu amor".