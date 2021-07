Saída de Harry e Meghan da Família Real é retratada em trailer de novo filme

Esta não é a primeira vez que os fãs têm um vislumbre do filme para a TV. A Lifetime também já divulgou um sneak peek em junho, do qual mostrou Jordan e Sydney interpretando a entrevista de Harry e Meghan à Oprah Winfrey.

Harry & Meghan: Escaping the Palace é a Terceira parte da franquia da emissora. Harry & Meghan: A Royal Romance, estrelado por Murray Fraser e Parisa Fitz-Henley, foi lançado em 2018, e Harry & Meghan: Becoming Royal, contou com Charlie Field e Tiffany Smith, sendo divulgado em 2019.