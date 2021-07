Angelina Jolie quer cortar relações comerciais com marca de vinho dela e de Brad Pitt

Jason Merritt/Getty Images

O Chateau Miraval também parece ter um valor sentimental para o casal, já que eles se casaram na propriedade de 1.000 acres em 2014. Angelina pediu o divórcio de Pitt em 2016 e, em maio de 2021, o astro recebeu a custódia conjunta das crianças.

Jolie, que foi vista em um jantar com The Weeknd recentemente, já tentou resolver o problema com sua marca de vinho na justiça antes.

No dia 30 de junho, ela também pediu que a ordem de restrição fosse removida, mas o pedido foi negado "por falta de perigo/dano irreparável imediato ou perda/dano de propriedade imediata". O advogado dela afirmou que o caso é urgente porque ela precisou assinar o Contrato de Exclusividade, que afirma que ela não pode vender a sua parte para mais ninguém.

