Kylie Jenner é ignorada por Stormi Webster ao revelar apelido fofo

É quase impossível imaginar Kylie Jenner chamando a filha de qualquer outro nome diferente de "Stormi" ou "Stormi baby" em seu tom cantante icônico. Mas, aparentemente, Kylie tem outro apelido para Stormi e os fãs descobriram isso nas redes sociais!

A caçula de Keeping Up With the Kardashians revelou o nome do animal de estimação para a primogênita enquanto dava aos fãs uma visão interna de sua aconchegante noite de cinema na quarta-feira, 7, nos Stories do Instagram.

Os vídeos mostravam Kylie e Stormi, fruto de seu relacionamento com Travis Scott, na cama enquanto assistiam The Boss Baby: Family Business.

"Então, eu tive um longo dia de filmagem hoje. Agora, estamos na cama antes das 18h. De pijama, rosto lavado, pronta para ir", disse a musa aos seus quase 250 milhões de seguidores. Ao fundo, a pequena estava de olho no desenho animado.

"Ela não quer ser filmada", sussurrou Kylie, antes de se dirigir a filha. "Gansinha?", disse ela. "Ganso? Stormi? Storm? Eu te amo".