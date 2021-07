Kourtney Kardashian mostra celulites em foto de biquíni nas redes sociais

Kourtney Kardashian não tem medo de mostrar o seu corpo natural nas redes sociais!

Através do Instagram, a equipe do site da Kardashian, Poosh, publicou uma foto da estrela curtindo o verão com um biquíni fio dental - e o clique causou burburinho nas redes sociais!

"Nós revelamos como é a rotina de pilates de Kourtney Kardashian para você ter um ano mais redondo. Garantimos que vai levantar o seu bumbum!", foi dito na legenda.

Nos comentários, vários fãs elogiaram o corpo da estrela de Keeping Up With the Kardashians, além do fato da foto não estar retocada. "É muito bom ver celebridades assumindo a celulite", disse um internauta. "É assim que se empodera as mulheres. Amo isso".

Kourtney, que tem 3 filhos - Mason, de 11 anos, Penelope, de 9 anos, e Reign, de 6 anos - com o ex Scott Disick, já publicou outras fotos sexy de biquíni no passado. Inclusive, a foto postada pela equipe do Poosh é da última viagem da estrela.