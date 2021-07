Demi Lovato e Noah Cyrus possuem uma "conexão", mas não estão namorando

Demi falou recentemente sobre o talento de canto de Noah depois de convidá-la para se apresentar ao seu lado no YouTube's 2021 Pride.

"Obrigada @noahcyrus por encerrar a noite comigo da celebração do @youtube Pride 2021", escreveu Demi no Instagram. "Estou tão feliz que finalmente cantamos nossa música juntas #Easy". E a irmã de Miley respondeu: "Obrigada por me receber, você [sic] foi perfeita sem esforço e eu sempre fico impressionada com você".

O encontro público da intérprete de Sorry Not Sorry com Noah ocorreu quase um ano depois do cancelamento de seu noivado com Max Ehrich.