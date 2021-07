Recomendado para você : Luciano Szafir se recupera de cirurgia abdominal após internação

Luciano Szafir, de Os Szafirs, segue internado após ser diagnosticado com Covid-19. E na última quarta-feira, 7, Luciano precisou passar por uma cirurgia no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.

A assessoria de imprensa do ator informou que o procedimento foi realizado no abdômen por comunicado oficial: "Internado desde o dia 22 de junho e diagnosticado com COVID-19, Luciano Szafir passa por uma cirurgia abdominal na tarde desta quarta-feira, dia 7 de julho. O ator e apresentador seguirá internado no hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro".