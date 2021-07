Veja Khloé Kardashian chamando Kendall Jenner de "vadia magra" por sua genética

Khloé Kardashian não tem papas na língua, ainda mais com suas irmãs! Em um clipe bônus de Keeping Up With the Kardashians nunca antes visto, Khloé convida de forma hilária Kendall Jenner para um desafio na academia.

"Você não é tão atlética", afirma a dona da Good American sobre a modelo. "Você não é dedicada como essas garotas Kardashian".

Kim Kardashian interrompe: "As garotas Kardashian pegam pesado na academia". Mas Kris Jenner brinca que Kendall é uma atleta natural, graças aos genes de Caitlyn Jenner.

"Eu tenho que dizer uma coisa a vocês", inicia a matriarca, com um sorriso. "Kendall nasceu com abdômen e bíceps. Ela tinha alguns músculos".

"Adivinha, ela nasceu com genética", acrescenta Khloé. "Isso não é justo para nós. Temos que malhar para o nosso [corpo], diariamente. Kendall come hambúrgueres e nem faz nada, olha só para ela".