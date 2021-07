Megan Fox faz comentário sugestivo em foto com namorada de Brian Austin Green

Megan Fox se sente agradecida enquanto seu ex-companheiro, Brian Austin Green, aproveita o tempo com a nova namorada. Brian postou uma foto na terça-feira, 6, de si mesmo beijando Sharna Burgess no Instagram e recebeu um comentário de Fox.

Em um clique no parque temático Animal Kingdom, em Orlando, Flórida, o ator de 47 anos, com um emoji de coração vermelho, escreveu: "Já faz muito tempo desde que estive com alguém com quem eu possa realmente compartilhar a vida".

Entre os que postaram seus comentários estava sua ex-companheira, que pediu divórcio em novembro do ano passado, após mais de 10 anos de casamento.

Brian e Megan são pais de Noah, de 8 anos, Bodhi, de 7 anos, e Journey, de 4 anos. O astro também é pai de Kassius, de 19 anos, fruto do relacionamento com Vanessa Marcil.